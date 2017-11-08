Пожар в ресторане в центре Киева ликвидировали, жертв и пострадавших нет

Пожар в ресторане на улице Жилянской в Киеве ликвидирован.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, в 14.20 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

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Согласно сообщению, подразделениями ГСЧС во время тушения пожара были выведены на безопасное расстояние 64 человека.

На месте происшествия работали 83 спасателя и 20 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Как сообщал УНИАН, пожар вспыхнул в 9.56 на первом этаже четырехэтажного здания, в помещении ресторана. Возгорание произошло на кухне, в вентиляционной системе, с последующим распространением пламени на второй этаж дома. В 13.22 пожар был локализован на площади 700 кв. м.