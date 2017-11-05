В Одессе водитель сбил на переходе 4-летнего ребенка

В Малиновском районе Одессы сегодня водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе 4-летнего ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, на пересечении улиц Ицхака Рабина и Героев Крут «ВАЗ» под управлением мужчины совершил наезд на 4-летнюю девочку.

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«Ребенок перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Малышка доставлена в больницу. На месте работает следователь», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП, в том числе, где были родители и почему девочка оказалась на дороге.

Как сообщал УНИАН, в субботу в Киеве на проспекте Героев Сталинграда, возле метро "Героев Днепра" маршрутка насмерть сбила мужчину и женщину.