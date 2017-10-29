В Киеве мужчина совершил самоубийство, выбросившись с шестого этажа. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

Несчастный случай произошел в Оболонском районе. Мужчина выпрыгнул с 6-го этажа дома, расположенного на проспекте Маршала Рокоссовского, 2б.

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Он получил травмы не совместимые с жизнью.

Ранее в Одесском СИЗО совершила самоубийство женщина, подозреваемая в убийстве 4-месячной дочери.