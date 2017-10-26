Покушение на "радикала" Мосийчука: число жертв возросло

В результате взрыва во время покушения на нардепа Игоря Мосийчука в Киеве умер уже второй человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп Василий Горбаль. По его словам, мужчина умер в 17-й больнице.

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"Еще одним пострадавшим оказался случайный прохожий, местный житель. Желаю ему также скорейшего выздоровления. Upd. Сочувствую близким погибшего", - говорится в его сообщении.

Информацию о втором погибшем в комментариях к посту также подтвердил нардеп от фракции "Народного фронта" Николай Княжицкий.

"Кровавый вечер... Погибших двое. Охранник Мосийчука и прохожий, по имени Михаил, скончался в 17 больнице... Виталий Бала очень тяжел, состояние критическое. Все подробности и версии утром", - пишет, в свою очередь, помощник Ляшко Юрий Федун.

О втором погибшем информацию подтвердил и корреспондент ТСН. Отмечается, что мужчина находился в 17-й больнице, где и политолог Бала.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, включая депутата Игоря Мосийчука, и один человек – охранник нардепа – погиб. Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт, расследованием будет заниматься ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

По предварительной оценке правоохранителей, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля. Все раненые были доставлены в больницы с повреждениями разной степени. Мосийчук сейчас находится в клинике "Борис".

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.