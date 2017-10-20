В Одессе изъяли рекордную партию марихуаны на 16 миллионов, в отдел полиции доставляли грузовиком (фото, видео)

Огромный урожай конопли доставили на автомобиле КамАЗ в Хаджибеевский отдел полиции в Одессе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк.

Это рекордная партия марихуаны, которую правоохранители изъяли на днях в Белгород-Днестровском районе. Общая стоимость наркотиков оценивается в 16 млн грн.

"Это результат совместной операции полиции и прокуратуры Одесской области. Урожай будет уничтожен, да, не насмехаться, реально будет уничтожен" - сказал Форостяк.

После он отдельно сообщил, что его пост о "целом Камазе травы в отделении полиции затмил все".

"Более 30 перепостов, бог знает сколько комментариев, причём что ни комментарий - то огонь. Уже начинаю волноваться за отдел полиции, что его вот-вот возьмут штурмом неравнодушные граждане", - написал советник начальника одесской полиции.

Он добавил, что у тех же наркоторговцев также нашли значительное количество амфетамина и оружие на десятки миллионов гривен.