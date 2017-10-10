В Ривненской области у наркодилеров изъяты наркотические вещества и марихуану

В Ривненской области у фигурантов уголовного производства относительно организации незаконного наркобизнеса изъято наркотических веществ на 1,5 млн грн и более 80 кг янтаря.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ривненской области.

Отмечается, что прокуратурой Ривненской области осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием по уголовному производству в отношении группы лиц, осуществлявших незаконную деятельность по производству и сбыту наркотических средств (ч.2 ст.307 УК Украины).

«В рамках указанного уголовного производства уведомлены о подозрении четыре человека, в том числе, бывший милиционер, роль которого заключалась в прикрытии и конспирации преступной деятельности, организации сбыта наркотических веществ», - говорится в сообщении.

Так, в рамках досудебного расследования правоохранители 6 октября провели санкционированные обыски по месту жительства клиентов наркодилеров.

По их результатам было обнаружено и изъято около 58 кг камней обработанного и необработанного янтаря, наркотические средства (марихуана), а также стартовый пистолет, переделанный под огнестрельное оружие.

«Всего же в рамках этого уголовного производства по результатам обысков домовладений фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли значительное количество наркотических веществ и прекурсоров - метамфетамин, марихуану, таблетки «Циррус», 5 кг прекурсоров, ориентировочная стоимость которых по ценам «черного рынка» составляет 1,5 млн грн, а также 11 единиц оружия, боеприпасы к нему, более 80 кг янтаря, золотые изделия, деньги, записи наркодельцов об их должниках», - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия с целью документирования противоправной деятельности лиц, связанной с незаконным наркобизнесом. Инкриминируемая подозреваемым статья Уголовного кодекса Украины предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.