"Толпа неадекватных "титушек": в центре Киева митингующие напали на журналистку (фото)

В центре Киева митингующие чуть не избили журналистку и еще одного отца, которые пришли в школу, где учатся их дети. Об этом на своей странице в Facebook сообщила потерпевшая Леся Москаленко.

"Только что меня и еще одного отца чуть не избили "митингующие" на входе в школу, где учатся наши дети. Нас отбила охрана школы. Это к теме о безопасности наших детей да и учителей, которые ежедневно проходят в школу в центре города сквозь толпу неадекватных "титушек", - говорится в ее сообщении.

По словам журналистки, у митингующих возле школы утреннее построение и перекличка, а после обеда они ходят к ветру под стенами школы и проводят расчеты.

Как рассказала Москаленко, сегодня конфликт начался с того, что она сделала митингующим замечание, после чего ее послали, а их "смотрящая" начала снимать журналистку на видео со словами "мамочка б**дь, с*ка драная".

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Потом, вспоминает женщина, подошел еще один родитель из этой же школы и забрал мобильный у "смотрящей".

"Она завизжала "Бейте их, отбирайте телефон". Его начали хватать бомжи, он отдал телефон мне. Я, не зная, что с ним делать, бросилась к дверям школы. Следом бежал отец из нашей школы и "смотрящая" с несколькими "митингующими"... У дверей школы нас отбила и впустила в школу школьная охрана", - рассказала Москаленко.

Также она добавила, что молодой полицейский, ставший свидетелем инцидента, "не знал, что делать, да и не очень рвался".

Инцидент также прокомментировала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.