В Житомирской области пиротехники изъяли и уничтожили 44 минометные мины времен прошлых войн (фото)

На Житомирщине пиротехники уничтожили 44 боеприпаса времен прошлых войн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Так, сегодня группа пиротехнических работников Управления ГСЧС Житомирщины уничтожила 44 единицы взрывоопасных предметов времен прошлых войн, найденных накануне, 16 октября.

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«Вблизи села Ольшанка Чудновского района так называемые «охотники» за металлоломом наткнулись на опасное эхо войны на поле. Об этом они сразу же сообщили спасателям», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты ГСЧС идентифицировали находки как 44 минометные мины калибром 82 мм.