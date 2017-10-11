В Харьковской области в частном доме обнаружили арсенал оружия и боеприпасов

В Харьковской области в частном доме правоохранители обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на руководителя Харьковской местной прокуратуры №6 Андрея Яковлева.

По его сведениям, вчера, 10 октября, Харьковская местная прокуратура №6 совместно с полицией нашли арсенал оружия в одном из частных домовладений Харьковского района во время обыска в рамках уголовного производства по ч.1 ст.263 УК Украины (приобретение, хранение, передача и сбыт огнестрельного оружия). Обнаружить оружие помогла находка на кладбище.

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«Местные жители сообщили, что неподалёку от кладбища лежат гранаты. Правоохранители в рамках оперативно-розыскных мероприятий установили вероятного хозяина боеприпасов. Во время обыска по месту его проживания обнаружили гранатомет, 2 мины и запал к ним, более 2 тысяч патронов различного калибра, 19 гранат, 27 запалов к ним, 4 тротиловые шашки, 6 выстрелов к гранатометам, разобранный автомат Калашникова и другое», - отметил Яковлев.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. Проводятся первоочередные следственные действия для установления канала поставки и цели хранения оружия.

Как сообщал УНИАН, в Киеве полиция изъяла у трех мужчин арсенал оружия и боеприпасов. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.