Горе-коллекторы: на Одесщине задержали двух похитителей, посадивших мужчину на цепь в гараже (видео)

В Одесской области задержаны злоумышленники, которые 15 октября похитили и посадили на цепь мужчину за долги. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, задержание провели сотрудники Овидиопольского отдела полиции, куда поступило заявление женщины о насильственном удержании ее мужа в одном из гаражей.

Читайте такжеВ Киеве со стрельбой похитили сумку с деньгами из автомобиля, объявлен план "перехват"

Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили мужчину, шея которого была закована в цепь. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что двое злоумышленников - 46-летний гражданин Молдовы и 37-летний гражданин Украины - заковали своего знакомого, чтобы таким образом «решить возникший между ними спор из-за денег».

По словам заместителя начальника - начальника следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области Сергея Шайхета, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

«Горе-коллекторы не подумали о последствиях своих поступков - на них самих надеты наручники... Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь, а двоим его «друзьям» теперь грозит до пяти лет лишения свободы», - заявил Шайхет.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций регионального главка полиции, 31-летний потерпевший был обнаружен в подсобном помещении гаражного кооператива. Для освобождения мужчины, которого приковали цепью за шею к стене, были вызваны работники ГСЧС, на место также прибыла скорая помощь.

В ходе первоочередных оперативно-следственных действий установлено, что мотивом преступления стало невыполнение со стороны потерпевшего долговых обязательств.

«Пытаясь напугать мужчину и ускорить выплату долга в размере 550 долл., злоумышленники отвезли его в арендованное ими помещение СТО, где посадили на цепь», - рассказали в отделе.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Свой поступок они объясняют тем, что потерпевший, работая слесарем СТО, принимал для ремонта автомобили, брал с их владельцев деньги, присваивал средства, однако свои обязательства по ремонту не выполнял. Как утверждают злоумышленники, пострадавший якобы самовольно взял один из оставленных на ремонт автомобилей, выехал на нем и попал в ДТП. В результате, у владельцев СТО перед гражданами, оставившими автомобиль на станции техобслуживания, образовались долговые обязательства.

Как сообщал УНИАН, накануне в Одессе патрульные полицейские спасли мужчину, которого похитители незаконно лишили свободы. Сообщалось, что 15 октября около 22.00 патрульные получили информацию о похищении человека в Киевском районе города. В телефонном разговоре заявительница пояснила инспекторам, что злоумышленники похитили и удерживают в заложниках ее гражданского мужа, пока он не рассчитается с долгом. При обследовании прилегающей территории гаражного комплекса полицейские обнаружили подсобное помещение, из которого доносились крики о помощи.

В этом помещении и находился похищенный мужчина, прикованный цепью за шею к стене. Сведения о событии внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией уголовного правонарушения по статье 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного Кодекса Украины.