В сети появилось секретное видео судилища в Крыму над Умеровым

В сети появилось секретное видео из суда над одним из лидеров крымских татар Ильми Умеровым, снятое в Симферополе крымско-татарскими активистами. Видео публикует "Радио Свобода".

В их объектив попали лица тех людей, которые обвиняли и выносили приговор заместителю председателя Меджлиса.

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Как сообщал УНИАН, 27 сентября, подконтрольный России Симферопольский районный суд признал виновным Умерова в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

12 мая 2016 года так называемый «прокурор» оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ РФ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Умерова вызвали общественный и международный резонанс. Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали три недели в психиатрической больнице. 21 марта 2017 года Умерову вручили обвинительное заключение по его делу. 7 июня в Симферопольском районном суде состоялось первое заседание по сути в деле Умерова.