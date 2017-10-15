Заключенный в Одесском СИЗО порезал себе горло - правозащитники





Заключенный в Одесском СИЗО порезал себе горло. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщило общественное объединение «Альянс украинского единства» на своей официальной странице в соцсети Fecebook.

«11 октября 2017 года во время этапирования заключенных из Одессы в Запорожье нацгвардейцы, которые осуществляли конвоирование, избили заключенных!!! Известно, что один из осужденных, протестуя против произвола, перерезал себе горло и живот», - говорится в сообщении.

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Данную информацию пока не комментируют ни в Южном межрегиональном управлении Государственной пенитенциарной службы Украины, ни в правоохранительных органах области.