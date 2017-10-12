В Одессе задержали экс-бойцов "Правого сектора", которые в парке избили женщину и угрожали прохожим пистолетом

В Одессе правоохранители задержали троих бывших бойцов «Правого сектора», которые сегодня в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Шевченко избили женщину и угрожали прохожим пистолетом.

Читайте такжеПравоохранители задержали в Одессе сбежавшего рецидивистаКак сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, в четверг днем на территории парка трое нетрезвых мужчин приставали к гражданам, угрожали прохожим пистолетом и провоцировали конфликты.

В ходе противоправных действий мужчины, в частности, нанесли телесные повреждения женщине, разбили стеклянную витрину спортивного клуба, а также повредили имущество передвижного торгового лотка.

«Двое сотрудников муниципальной охраны усмирили злоумышленников и удерживали их до прибытия полицейских. Через несколько минут прибыли патрульные, которые задержали правонарушителей», - сообщили в пресс-службе. При задержании у них изъяли пистолет и два ножа. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Задержанных передали следователям.

Как сообщил пресс-секретарь одного из заместителей мэра Одессы Николай Покровский, примерно в 13:40 в парке им. Т. Шевченко к сотрудникам КП «Муниципальная охрана», патрулирующим территорию, обратилась женщина и сообщила, что в районе скейтпарка трое неизвестных в военной форме, имея признаки алкогольного опьянения, разгуливают с пистолетом и ножом. Женщина сообщила, что злоумышленники пристают к прохожим и нанесли телесные повреждения девушке.

«Угрожая оружием сотрудникам муниципальной охраны, правонарушители сообщили о том, что у них имеется при себе граната, и они состоят в «Правом секторе». Используя приемы рукопашного боя, два сотрудника КП обезвредили хулиганов», - рассказал Покровский.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленники исключены из ДУК «Правый сектор» в 2015 году за систематическое употребление алкоголя. Один из нарушителей доставлен в больницу, двое – в отделение полиции.