В Одессе завершено расследование резонансного убийства 17-летней студентки

В Одессе завершено расследование совершенного в мае резонансного убийства 17-летней студентки Национального университета «Одесская юридическая академия» Татьяны Маснюк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского районного суда Одессы, 2 октября состоялось подготовительное заседание по обвинению 26-летнего злоумышленника.

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«Сегодня Киевский районный суд решил перенаправить обвинительный акт по таксисту, которого обвиняют в жестоком убийстве студентки, в Апелляционный суд Одесской области для определения подсудности», - говорится в сообщении.

Об этом ходатайствовал адвокат потерпевших (родителей убитой девушки). Он заявил, что преступления, в которых обвиняется человек, были совершены на территории Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области, а не Киевского района Одессы.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство потерпевшей стороны, постановив передать обвинительный акт в Апелляционный суд Одесской области. Кроме этого, суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей до 1 декабря 2017 года.

В пресс-службе отметили, что по версии органа предварительного расследования, 18 мая обвиняемый работал водителем такси и приехал на вызов погибшей, которая заказала такси через интернет- приложение «Тачку».

Мужчину обвиняют в том, что он вошел в доверие девушки и предложил совершить поездку в город Черноморск Одесской области. Во время движения по трассе, проходящей по территории Овидиопольского района, обвиняемый остановил автомобиль в неустановленном месте и под надуманным предлогом предложил девушке выйти из автомобиля, на что она согласилась. Затем, по версии следствия, таксист начал душить девушку, и она потеряла сознание. После этого он липкой лентой связал жертве руки, положил ее в салон автомобиля и поехал в направлении урочища «Дальницкий лес».

Прибыв в указанное место, мужчина задушил девушку и завладел принадлежащим ему имуществом, а именно: мобильным телефоном Iphone 6, золотыми серьгами, золотым кольцом и денежными средствами на общую сумму 17,2 тыс. грн.

После этого, с целью сокрытия следов преступления, подозреваемый поджег тело девушки и покинул место совершения уголовного преступления.

Второй эпизод имел место еще в апреле 2014 года. Тогда, по версии следствия, в ночь с 13 на 14 октября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина проник на территории насосной станции КП «Теплодарводоканал», которая расположена на перекрестке автомобильных дорог направления «Теплодар-Одесса» и «Теплодар -Мирне».

Воспользовавшись тем, что женщина-оператор спала, обвиняемый разделся и, угрожая ножом, вступил с ней в половые отношения.

С целью подавления сопротивления потерпевшей, мужчина нанес ей 8 ударов ножом в область шеи, туловища и верхних конечностей, а также многочисленные удары кулаками.

После этого, с целью сокрытия следов преступления, обвиняемый нанес женщине удар ножом в область шеи. В результате полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Как сообщал УНИАН, 21 мая в пригороде Одессы нашли убитой 17-летнюю студентку Одесской юридической академии Татьяну Маснюк. Вскоре был задержан и арестован подозреваемый – водитель такси. На брифинге прокурор Одесской области сообщил, что подтверждается и изнасилование студентки. Также сообщалось, что злоумышленник подозревается в убийстве и изнасиловании еще одной женщины.