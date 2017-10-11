В Кривом Роге маршрутка врезалась в столб и перевернулась: погиб пассажир (фото)
17:02, 11 октября 2017Происшествия
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Водитель не справился с управлением, в результате транспорт влетел в столб.
В Кривом Роге микроавтобус «ГАЗель» врезался в столб и перевернулся. Электроопора упала на дорогу, линия частично повреждена. На месте события работают правоохранители и медики. Об этом сообщает "Первый городской".
Маршрутка №307 двигалась в сторону остановки «Дружба». Водитель не справился с управлением, в результате транспорт влетел в столб. По словам водителя, внутри находились около 10 человек.
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По предварительной информации, девятерых пассажиров госпитализировали, один скончался в больнице.
Ранее в Днепре грузовик сбил трех человек на пешеходном переходе.
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