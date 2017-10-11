В Житомире полиция задержала трех подозреваемых в разбое иностранцев, еще одного их сообщника – в Киеве

В Житомире полицейские задержали трех подозреваемых в разбое иностранцев и еще одного их сообщника - в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций управлений полиции Житомирской и Киевской областей.

Как отмечается в сообщении, 9 октября сотрудники уголовного розыска Житомирщины и Киевщины с привлечением бойцов спецподразделения КОРД задержали в Житомире группу иностранцев, подозреваемых в совершении разбойного нападения. Во время одновременных обысков по нескольким адресам изъято оружие, ножи, маскировочная одежда, маски-балаклавы, отмычки и другие свидетельства преступной деятельности злоумышленников.

Указанные иностранцы объединились в преступную группу для совершения разбойных нападений на территории Украины. Их разоблачение и задержание стало результатом работы оперативников уголовного розыска.

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«Задержанные граждане в течение определенного времени снимали жилье в Житомире, проживая при этом отдельно друг от друга и поддерживая связь между собой лишь опосредованно. Сейчас мы имеем сведения о подготовке ими не одного разбойного нападения», - рассказал УНИАН начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Во время проведения следственно-розыскных мероприятий оперативники Житомирщины получили информацию о совершении ночью 9 октября гастролерами разбойного нападения в Ирпене Киевской области.

«Нападавшие проникли в дом около 3 часов, повредив металлопластиковое окно. В доме находились отец и сын, которых разбойники жестоко избили, требуя деньги», - уточнил подробности происшествия начальник Главного управления Нацполции в Киевской области Дмитрий Ценов.

«Из дома забрали крупную сумму наличных в валюте и гривнах, о наличии которой, очевидно, подозреваемые знали», - добавил он.

Какую сумму забрали нападавшие, не уточняется.

Уже к вечеру этого же дня, 9 октября, полицейские Житомирщины и Киевщины совместно задержали троих подозреваемых в совершении разбойного нападения. Двух из них бойцы КОРДа вывели из зала ресторана.

Еще одного участника преступной группы работники Ирпенского отделения полиции задержали 10 октября в Киеве.

Все члены группы являются выходцами из кавказского региона и уже ранее привлекались к уголовной ответственности.

Им объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины и задержаны в соответствии со ст. 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас задержанным грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.