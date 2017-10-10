Нападение на прокурора в Чернигове: отец задержанного заявляет, что тот шел жаловаться на него

На сотрудницу Черниговской областной прокуратуры прямо на ее рабочем месте набросился мужчина с топором. Удар пришелся на голову, женщина получила серьезные травмы и находится в реанимации, сообщает ТСН.

Журналисты ТСН разыскали родного отца задержанного. Александр Яковец предполагает, что сын жаловался в прокуратуру именно на него. Якобы сын хотел заселиться в его квартиру, отец не разрешал, потому что у них давний конфликт.

"Он жалобу написал, чтобы я его вселил сюда в квартиру. А я сказал, что ты здесь без органов милиции не вселишься. Он агрессивен, у него агрессия. До этого взрыва не было, никакой агрессии я за ним не замечал", - рассказал отец.

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Александр Яковец рассказал, что лет 10 назад в квартире, в которой жил сын, произошел взрыв газа. Мужчина, который сегодня с топором напал на сотрудницу прокуратуры, тогда получил 35% ожогов тела, выжил. Но после этого общаться с сыном, говорит отец, стало невыносимо. О том, как тот жил последние лет пять, знает мало, ведь они почти не общались, разве что через правоохранителей.

По информации ТСН, сейчас пострадавшую сотрудницу прокуратуры оперируют нейрохирурги. У нее очень серьезные повреждения. И сейчас речь идет о сохранении ее жизни.

Как известно, остановили и задержали нападавшего коллеги пострадавшей - руководителя отдела обращений граждан. Сейчас на месте проводятся следственные действия, посторонних не пускают. Мужчину в стенах прокуратуры знают очень хорошо. Ее работники говорят - уже лет семь он неоднократно приходил с заявлениями.