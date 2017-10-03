В Одессе задержан рецидивист, ранивший ножом в магазине молодую пару

В Одессе рецидивист в магазине нанес ножевые ранения молодой паре. Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления полиции охраны в Одесской области, 2 октября около 17.00 в Суворовском районе города на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «Тревога» с охраняемого продуктового магазина.

«Наряд реагирования немедленно прибыл на вызов. К ним обратилась продавец и сообщила, что неизвестный мужчина с ножом в руках беспричинно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении магазина нанес ножевые ранения парню и девушке», - сказали в пресс-службе.

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Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый 34-летний одессит. Отмечается, что очевидцы данного происшествия пытались совершить самосуд над злоумышленником.

На место происшествия была вызвана карета скорой медицинской помощи, а также следственно-оперативная группа Хаджибеевского отделения полиции Суворовского отдела полиции ГУНП в Одесской области.

По данному факту сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части первой ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе ножом ранили нацгвардейца.