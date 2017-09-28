В Одессе ножом ранили нацгвардейца (фото)

В Одессе ножом ранили нацгвардейца. Об этом сообщает "7 канал".

"Утром в 11-ю городскую клиническую больницу на Воробьева были доставлены двое молодых людей 95-го года рождения. Один из них – боец Национальной гвардии. У него закрытая черепно-мозговая травма, гематома височной части, проникающее ножевое ранение. Второй пострадавший – гражданский. У него колотые раны живота и поясницы", - сказано в сообщении.

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По имеющимся данным, на пострадавших напали трое неизвестных на улице Терешковой. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее в Днепре трое мужчин с ножом напали на пешехода.