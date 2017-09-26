Пожар на фармзаводе в Белой Церкви: спасатели разбирают завалы

В Белой Церкви пожар на фармацевтическом заводе локализовали, спасатели уже начали разбирать завалы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, пишет «112.ua».

Читайте такжеСМИ: В Полтаве мощный пожар охватил центральный рынок, едким дымом накрыло полгорода (фото, видео)

"На данный момент работы продолжаются. Пожар ночью был локализован, распространения огня нет. Небольшие источники огня еще проливаются, разбираются конструкции. Площадь очень большая. Следственно-оперативная группа начала работать ночью, за результатами их работы будет определена причина пожара. Сегодня будем продолжать работу. Погибших и пострадавших нет", – отметила Рубан.

Как сообщал УНИАН ранее, пожар произошел на предприятии "Биофарма" в понедельник вечером.

"Горят производственные помещения. (...) Соответствующими службами проводятся исследования относительно наличия в воздухе вредных веществ. Просим закрыть окна", - было сказано в сообщении Белоцерковского горсовета.

Позже в горсовете уточнили, что проведенные замеры показали незначительное превышение уровня продуктов горения в воздухе.