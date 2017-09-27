В ГСЧС рассказали, сколько времени понадобится для тушения пожара на арсенале под Винницей

Для полной ликвидации пожара на складах с оружием в Калиновке под Винницей необходимо еще около 24 часов. Об этом сообщил представитель ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой, передает "Громадське".

«Учитывая существующие очаги пожара, думаю, что мы рассчитываем где-то на сутки. Надеемся, что будет так», - сказал Кутовой.

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По его словам, горела лишь 10-я часть арсенала оружия, поэтому разрушительные последствия были минимизированы.

Сейчас, как отметил Кутовой, причина возгорания складов устанавливается компетентными органами.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области. Вечером в этот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.

По последним данным, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.