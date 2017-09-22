В центре Днепра из-за упавшей ветки погибла 21-летняя девушка (фото, видео 18+)

В центре Днепра на проспекте Дмитрия Яворницкого ветка сухого дерева упала на 21-летнюю девушку. Спасти жизнь пострадавшей не удалось. Об этом сообщает "Информатор".

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На место происшествия сразу же прибыла «скорая помощь». По предварительной информации медиков, ветка пробила девушке легкое и сломала позвоночник. Врачи в течение 20 минут пытались реанимировать пострадавшую.

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Происшествие случилось на аллее, напротив торгового центра Atrium. На место событий приехали знакомые девушки. Они сообщили полицейским, что погибшая не проживала в Днепре. Девушка из Межевой, была студенткой заочного отделения в Бердянском университете. В Днепр она приехала для того, чтобы найти работу.

Полицейский патруль огородил место происшествия и просил держаться на безопасном расстоянии от деревьев, которые из-за сильного ветра на данный момент опасны.

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