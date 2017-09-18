В Одессе задержали мужчину при попытке продать гранату на рынке (фото)

В Одессе правоохранители 17 сентября задержали злоумышленника, который пытался продать гранату на рынке.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«36-летний мужчина был задержан полицейскими на одном из местных рынков, после поступления в полицию информации от граждан. При нем была боевая граната без запала. Злоумышленника доставили в отдел полиции», - сказали в отделе.

Отмечается, что при проведении санкционированного обыска комнаты одного из местных отелей, которую снимал злоумышленник, сотрудники Приморского отдела полиции совместно с экспертами - взрывотехниками обнаружили и изъяли большое количество патронов к автоматическому оружию, а также запал к гранате.

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«Следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции проводят проверку возможной причастности задержанного к совершению других уголовных преступлений», - добавили в полиции.

Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения, проводятся необходимые следственные действия.