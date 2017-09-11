Черепно-мозговая травма и сломанный нос: в Киеве неизвестные жестоко избили работников СТО битами (фото)

В Киеве четверо неизвестных жестоко избили работников СТО после того, как последние предупредили, что необходимо немного подождать замены масла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в г. Киеве.

«Работники СТО сообщили, что на территорию заехали четверо неизвестных и попросили заменить в автомобиле масло. Мужчины ответили, что придется немного подождать. Это разозлило клиентов - и один из них несколько раз ударил сотрудника в лицо. После этого нападавший побежал к своему автомобилю, достал биту и продолжил ею бить других работников», - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда сотрудники сообщили, что на территории есть видеокамеры, нападающий с товарищами побежал в помещение с системой видеонаблюдения и забрали жесткий диск с записью.

Врачи диагностировали у одного из работников закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа.

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«С авто нападавших изъято битый, жесткий диск, тубус от РПГ, боеприпасы к гладкоствольному ружью, газовый пистолет и пакет с веществом белого цвета. Все эти вещи отправили для проведения экспертизы, после которой возможна дополнительная правовая квалификация действий злоумышленников», - говорится в сообщении.

Всех участников инцидента доставили в Соломенское управление полиции, где правонарушители начали конфликтовать с правоохранителями. Мужчины сломали камеру видеонаблюдения и повредили потолок в комнате приема граждан территориального управления полиции.

Сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет. Одного из нападавших – 30-летнего киевлянина задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, другим трем вручена повестка о вызове для проведения следственных действий.