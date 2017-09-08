В результате взрыва авто в центре Киева погиб мужчина - СМИ
По предварительным данным, мужчина погиб, женщину с ребенком госпитализировали.
В центре Киева возле Бессарабского рынка на улице Павла Скоропадского взорвалось авто Toyota Camry с грузинскими номерами.
По предварительной информации, мужчина погиб, женщина с ребенком госпитализирована, передает "Украинская правда".
Взрывной волной повреждено еще одно авто - Honda Crv.
На месте работают правоохранители и спасатели, которые пока не комментируют ситуацию.
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Как сообщал УНИАН, возле Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль.
В то же время, в эфире телеканала «112 Украина» сообщили, что в результате взрыва пострадала женщина, которая была за рулем автомобиля. Свидетели рассказывают, что взрыв был мощным. По словам одного из очевидцев, в машине находилась женщина и еще один взрослый человек. "Когда женщину вытащили из машины, она спрашивала, где ее ребенок", - сказал очевидец взрыва.