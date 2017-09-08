На Сумщине разоблачена организация, в которой под предлогом лечения удерживали наркозависимых

На Сумщине полиция разоблачила деятельность организации, которая якобы занималась лечением нарко - и алкозависимых граждан, незаконно лишая их свободы.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, сегодня утром проводятся обыски в нескольких филиалах организации, персонал которой, не имея никаких разрешительных и соответствующих медицинских документов, под предлогом лечения незаконно удерживал более двадцати нарко- и алкозависимых граждан.

«С каждого такого «пациента» организация получала за свои «услуги» от 5 до 10 тысяч гривен ежемесячно, вводя таким образом в заблуждение родителей больных обещаниями и надеждой на скорое выздоровление их детей. В рамках открытого по признакам ч. 2 ст. 127 (побои и истязания) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК Украины уголовного производства полиция проводит обыски и изымает денежные средства, оргтехнику и документацию», - говорится в сообщении.