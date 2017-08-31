Скандал в одесской парикмахерской: драка из-за очереди закончилась стрельбой (фото)

На улице Космонавтов в Одессе произошла стрельба просто в парикмахерской. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области, передает "Думская".

В частности, в 16:00 в салоне произошел конфликт между двумя посетителями, один из которых оказался полицейским, а другой - гражданином одной из постсоветских стран.

По предварительной информации, оба мужчины стояли в очереди к мастеру.

Отмечается, что иностранец ненадолго покинул помещение парикмахерской, а когда вернулся, его очередь уже прошла.

Мужчина крайне возмутился и начал оскорблять сотрудницу салона, нецензурно ругаться и угрожать. В свою очередь сотрудник полиции заступился за нее.

На замечание полицейского иностранец еще сильнее разозлился и начал дергать его за одежду.

Полицейский показал жетон и служебное удостоверение, однако, это не остановило агрессивного мужчину и он начал бить стража порядка по голове и шее. Во время драки оба мужчины оказались на улице.

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Защищаясь от ударов злоумышленника, полицейский достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в его сторону. Иностранца с травмами госпитализировали, тем временем на месте работают правоохранители.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве женщина забила до смерти парикмахера из-за стрижки своего мужа.