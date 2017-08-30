Спасатели установили личность пилота и марку вертолета, разбившегося под Яремче (фото)

В результате авиакатастрофы возле Яремче Ивано-Франковской области погиб пилот частного вертолета. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Вблизи с. Поляница Яремчанского городского совета в 14 час. 40 мин. 29 августа в лесном массиве обнаружен разбившийся частный вертолет (Robinson R22 Beta), а также тело пилота", – говорится в сводке ГСЧС.

Указано, что по факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в 08:50 в оперативно-координационного центр Управления ГСЧС в области поступило сообщение о том, что 53-летний житель Львова длительное время не выходит на связь, последний раз потерпевший звонил родственникам вечером 24 августа.

28 августа к поисковым работам были привлечены дополнительные силы. В общем, поиски вели 19 человек и 3 единицы техники и были прекращены в связи с наступлением темной поры суток.

29 августа утром поиски продолжились с дополнительным привлечением работников Ивано-Франковской общественной организации и беспилотных летательных аппаратов «МИМИНО».

29 августа в 14:40 между урочищами Дил и Орешков Яремчанского городского совета на склоне горы в лесном массиве беспилотным летательным аппаратом обнаружено и в дальнейшем спасателями Яремчанского поисково-спасательного отделения подтверждено наличие обломков вертолета марки Robinson R22 Beta и тела 53-летнего львовянина.

В 20:20 сотрудники поисково-спасательного отделения Яремче вынесли тело погибшего из лесного массива и передали полиции.