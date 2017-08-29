Сыну Шуфрича объявили подозрение по делу о ДТП

Сыну народного депутата от «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича объявили подозрение по уголовному производству о совершении ДТП, в результате которого пострадал человек.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.

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"Только что, по согласованию с прокуратурой Киева, следователем СУ ГУ НП Украины в г. Киеве объявлено подозрение 23-летнему Нестору Шуфричу, который совершил ДТП на ул. Шота Руставели, в результате которого травмирован пешеход", - сообщила она.

Сарган отметила, что, согласно медицинской документации о травмах, полученных пострадавшим, действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

«После объявления о подозрении водителю и его адвокату вручено ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое будет направлено в Шевченковский райсуд столицы для принятия решения», - говорится в сообщении.

Кроме того, в суд направлено ходатайство об аресте автомобиля, за рулем которого во время ДТП находился указанный водитель.

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Как сообщал УНИАН, 26 августа на улице Шота Руставели в Киеве Нестор Шуфрич - сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода Алексея Мельниченко. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

В пресс-службе депутата утверждали, что Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища - рэп-исполнителя.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли загранпаспорт.

Ранее СМИ сообщали, что пострадавший в ДТП человек находится в реанимации Киевской городской клинической больницы № 17 без сознания. В клинику прибыли израильские медики, которые будут лечить его вместе с украинскими врачами.

28 августа в СМИ появилась информация со ссылкой на отца пострадавшего, что Мельниченко находится в сознании и пытается общаться.