В Киеве на территории школы нашли два трупа – волонтер

В Киеве на территории школы №139 нашли два трупа с ножевыми ранениями – охранник и девушка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер УНСО Назар Приходько.

Кроме того, согласно его сообщению, еще одного парня с ранениями доставили в больницу.

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«В Киеве, на территории школы №139 - найдено два трупа: охранник, (3 ножевых), девушка (перерезано горло), еще одного парня с ножевыми доставили в реанимацию», - говорится в сообщении волонтера.

Ниже в комментариях, Приходько сообщил, что по сведениям, это была расправа.

Как сообщал УНИАН ранее, в Николаеве конфликт в маршрутке перерос в драку с применением ножа, в результате чего один человек был серьезно ранен.

В результате инцидента 35-летний николаевец с ножевым ранением живота был госпитализирован в медицинское учреждение. Согласно сообщению, между потерпевшим и нетрезвыми 48-летним задержанным произошла ссора. Конфликт возник в маршрутном такси из-за того, что последний якобы наступил на ногу девушке потерпевшего.