Во Львове неизвестные ограбили кассу "Спортлото"

Во Львове сегодня, 28 августа, на рассвете трое неизвестных мужчин в масках на лицах совершили разбойное нападение на круглосуточный пункт продажи лотерей «Спортлото».

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, информация о нападении поступила к сотрудникам полиции в 05.40.

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«Трое неизвестных в масках на лицах зашли в пункт «Спортлото» на ул. Гринченко, 4-б во Львове, один из них подошел к окну кассы и прыснул в лицо кассирши газом из баллончика, другой - выбил дверь в помещение кассы и забрал около 40 тыс. грн. На момент нападения в помещении находилась кассирша и 21-летняя работница заведения. Охраны не было», - рассказала Добровольская.

С места нападения грабители скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в помещение, - наказывается лишением свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества).

Проводятся мероприятия по установлению причастных к нападению.