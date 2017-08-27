В Киеве иностранец насмерть сбил велосипедиста: колеса разбросало на 100 метров (фото)

22:15, 27 августа 2017
Происшествия
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Кто из участников ДТП ехал на запрещенный сигнал светофора, будет выяснять следствие.

Иностранец ехал на бешеной скорости на регулируемом перекрестке / фото espreso.tv

В Киеве на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая произошло смертельное ДТП с участием авто и велосипедиста.

Об этом сообщает «Эспрессо ТВ».

Водитель-иностранец на авто с литовскими номерами сбил насмерть мужчину-велосипедиста 1976 года рождения. Он ехал на бешеной скорости на регулируемом перекрестке.

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Части велосипеда разбросало на 100 метров. Кто из участников ДТП ехал на запрещенный сигнал светофора, будет выяснять следствие.

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Теги: #Смертельные ДТП в Киеве#езда на велосипеде в Киеве