В Киеве иностранец насмерть сбил велосипедиста: колеса разбросало на 100 метров (фото)
22:15, 27 августа 2017Происшествия
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Кто из участников ДТП ехал на запрещенный сигнал светофора, будет выяснять следствие.
Иностранец ехал на бешеной скорости на регулируемом перекрестке / фото espreso.tv
В Киеве на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая произошло смертельное ДТП с участием авто и велосипедиста.
Об этом сообщает «Эспрессо ТВ».
Водитель-иностранец на авто с литовскими номерами сбил насмерть мужчину-велосипедиста 1976 года рождения. Он ехал на бешеной скорости на регулируемом перекрестке.
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Части велосипеда разбросало на 100 метров. Кто из участников ДТП ехал на запрещенный сигнал светофора, будет выяснять следствие.
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