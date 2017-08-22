На Житомирщине локализован пожар в Полесском природном заповеднике. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 21:00 21 августа пожар в Полесском природном заповеднике в Олевском районе локализован.

Сегодня с 6 утра продолжаются мероприятия по ликвидации пожара на площади 120 га.

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"Открытого горения не наблюдается, проводится проливание отдельных очагов тления. За предыдущие двое суток в очаги пожара авиацией ГСЧС Украины сброшено 136 тонн воды. На ликвидацию последствий лесного пожара 22 августа привлечено 218 человек и 40 единицы техники",- сообщили в пресс-службе ведомства.