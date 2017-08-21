Житель Черниговской области сделал нецензурную надпись на Верховной Раде и попался полиции
Зорян Шкиряк заявил, что такой "мерзавец" заслуживает более серьезное наказание, чем административная ответственность.
Охрана Верховной Рады задержала молодого человека за нецензурную надпись на оконном стекле здания парламента. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.
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По его словам, сегодня в 16:50 работники полка полиции особого назначения №1 задержали 25-летнего жителя Черниговской области, который из провокационных и хулиганских побуждений маркером черного цвета сделал нецензурную надпись антигосударственного содержания на оконном стекле здания Верховной Рады.
«Негодяй, накануне Дня независимости Украины, из провокационных и хулиганских побуждений на оконном стекле ВРУ по ул. Грушевского, 5 (Печерский р-н) маркером черного цвета сделал нецензурную надпись антигосударственного содержания», - написал Шкиряк.
Он выразил сожаление, что за данное правонарушение ему «светит» лишь административная ответственность. «Украина более трех лет находится в фактическом состоянии войны с РФ. Наша безопасность и защита государственных интересов - это наша общая ответственность», - отметил Шкиряк.