Житель Черниговской области сделал нецензурную надпись на Верховной Раде и попался полиции

Охрана Верховной Рады задержала молодого человека за нецензурную надпись на оконном стекле здания парламента. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

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По его словам, сегодня в 16:50 работники полка полиции особого назначения №1 задержали 25-летнего жителя Черниговской области, который из провокационных и хулиганских побуждений маркером черного цвета сделал нецензурную надпись антигосударственного содержания на оконном стекле здания Верховной Рады.

«Негодяй, накануне Дня независимости Украины, из провокационных и хулиганских побуждений на оконном стекле ВРУ по ул. Грушевского, 5 (Печерский р-н) маркером черного цвета сделал нецензурную надпись антигосударственного содержания», - написал Шкиряк.

Он выразил сожаление, что за данное правонарушение ему «светит» лишь административная ответственность. «Украина более трех лет находится в фактическом состоянии войны с РФ. Наша безопасность и защита государственных интересов - это наша общая ответственность», - отметил Шкиряк.