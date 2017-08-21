В Ростове-на-Дону возводят памятник "героям Донбасса"

В начале октября "Союз добровольцев Донбасса" откроет в Ростове-на-Дону памятник "героям Донбасса", рассказал Русской службе Би-би-си глава союза Александр Бородай, бывший лидер "ДНР".

О том, что в городском парке имени Николая Островского еще в конце июля начались работы по установке монумента, написал в социальных сетях депутат ростовской городской думы Анатолий Котляров. Эту информацию журналистам подтвердили и в администрации парка.

Заказчиком установки памятника, как следует из паспорта объекта, выступил сам парк им. Островского. "Союз добровольцев Донбасса" Александра Бородая в документе не упомянут. Работы по установке монумента должны завершиться к 1 октября.

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Памятник в ростовском парке Островского станет первым в России подобным монументом, посвященным именно добровольцам, воевавшим на Донбассе. Ранее в другом парке города - парке Дружбы - появилась скульптура в виде металлического букета цветов, выкованного, по словам автором проекта, из снарядов, которые были выпущены вооруженными силами Украины по позициям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщал УНИАН, согласно данным Главного управления разведки Министерства обороны, по состоянию на август на востоке Украины вооруженные силы, поддерживаемые Кремлем, составляют 39,3 тыс. активных боевиков. Из них 2900 человек, по данным ведомства, российские регулярные военнослужащие, присутствие которых Кремль постоянно отрицает, несмотря на гору доказательств противоположного.

При этом россияне, которые возвращаются с Донбасса, еле сводят концы с концами и не могут ничего требовать от государства, в интересах которого жертвовали собой - так как не имеют официального статуса.