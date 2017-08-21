В столице временно не работает Киевский апелляционный хозяйственный суд из-за информации о минировании
10:47, 21 августа 2017Происшествия
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Информацию проверяют сотрудники Нацполиции.
Киевский апелляционный хозяйственный суд временно прекратил работу / фото vectornews.net
Киевский апелляционный хозяйственный суд временно прекратил работу в связи с сообщением о якобы заминировании здания. Об этом говорится на странице суда в Facebook.
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«В связи с сообщением о заминировании помещения КАХС работа суда приостановлена на время проведения оперативных мероприятий работниками Национальной полиции», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН ранее, в конце июля в Киеве полиция проверяла информацию о минировании железнодорожного вокзала.
На месте работала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологическая служба.
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