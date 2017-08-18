Масштабный пожар на предприятии вторсырья в Днепре локализован, к тушению привлекался самолет (видео)

В Днепре сегодня около 15.00 на предприятии, занимающемся переработкой вторсырья, на открытой территории произошло возгорание макулатуры и пластика на площади около 2 тыс. кв. м.

Читайте такжеВ Киеве на Южном мосту сгорел автомобиль (видео)

Как говорится в сообщении областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, предприятие находится по адресу проспект Б. Хмельницкого, 222.

«Во время пожара огонь перебросился на расположенное рядом двухэтажное складское здание (размером 50х10) и металлический ангар (размером 15х30) с резиной и кислородными баллонами», - сообщили в ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники. Самолетом АН-32П ГСЧС на место пожара было сделано 2 сброса (16 тонн воды).

Читайте такжеВ оккупированном Донецке произошел пожар на заводе по ядерным могильником - соцсети (видео)

В 18:23 пожар локализован на площади 2,5 тыс. м². Тушение пожара продолжается. По информации спасателей, жертв и пострадавших нет.