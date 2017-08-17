В Харькове 17-летний паркурщик упал с шестиметровой высоты

Правоохранители проводят проверку по факту падения подростка с высоты

Как сообщает полиция Харьковщины на своей странице в Facebook, по предварительным данным, группа молодых людей в недостроенном здании занималась паркуром. Один из парней не удержался и упал примерно с шестиметровой высоты.

Информация о том, что в медицинское учреждение с улицы Клочковской доставили 17-летнего подростка, который упал с высоты, поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 16 августа около 19:30 от

Читайте такжеСтрельба по предпринимателю в центре Киева: в сети появилось видео, введен план "Перехват"

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, которой было осмотрено место происшествия, опрошены свидетели и установлены родители ребенка.

В настоящее время парень находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Факт зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.