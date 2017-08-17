В Харькове 17-летний паркурщик упал с шестиметровой высоты
В настоящее время подросток находится в больнице, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Правоохранители проводят проверку по факту падения подростка с высоты
Как сообщает полиция Харьковщины на своей странице в Facebook, по предварительным данным, группа молодых людей в недостроенном здании занималась паркуром. Один из парней не удержался и упал примерно с шестиметровой высоты.
Информация о том, что в медицинское учреждение с улицы Клочковской доставили 17-летнего подростка, который упал с высоты, поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 16 августа около 19:30 от
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По адресу выезжала следственно-оперативная группа, которой было осмотрено место происшествия, опрошены свидетели и установлены родители ребенка.
В настоящее время парень находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Факт зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.