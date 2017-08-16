Юноша, который на батуте доплыл до Крыма, вернулся домой с психическим расстройством

19-летний Михаил Дорошенко, которого российские пограничники "выловили" на берегу аннексированного Крыма после трехдневного пребывания в открытом море без питьевой воды и других средств существования, вернулся домой. Однако спустя неделю парень оказался в больнице с диагнозом "психическое расстройство", говорится в материале Крым.Реалии. Михаил работал охранником – он заснул на батуте и оказался в открытом море, не имея возможности добраться до берега.

Читайте такжеТри дня в открытом море: парень уснул в надувном батуте на Херсонщине и проснулся в оккупированном КрымуНа курорт студент Херсонского морского колледжа приехал подзаработать, но, по словам представителя фирмы-работодателя, новый сотрудник быстро устал и уже к концу дня сдал форму ‒ поэтому сотрудничество якобы было закончено.

Сам Михаил рассказал, что звал на помощь, когда мимо проплывал корабль.

В оккупированном Крыму Михаила доставили в Центральную районную больницу Черноморского. Там его состояние назвали близким к удовлетворительному.

О спасении сына семьи Дорошенко сообщили российские спецслужбы. 7 августа мать Михаила Оксана Кустова приехала в Крым.

На материковую часть Украины Михаил добирался примерно неделю.

Семья Дорошенко оказалась заложником ситуации: Михаил, попав на аннексированный полуостров неофициально, пересечь админграницу в сторону Херсонской области не смог бы.

В Госпогранслужбе Украины пояснили, что передавать херсонца можно было только через посредничество Генерального консульства Украины (ближайшее к Крыму расположено в российском Ростове-на-Дону).

Границу удалось пересечь в Луганской области через подконтрольный Украине пункт "Милово". Уже тогда поведение Михаила сильно беспокоило мать.

"Он и к водителям приставал, и маршрутки останавливал, было трудно автобусами ехать. У меня было одно в голове ‒ как бы его довезти. Он и выбегал из автобуса, ловили мы его, я людей просила, кричала, чтобы меня не бросили посреди дороги", ‒ вспоминает Оксана Дорошенко.

Через Харьков и Днепр мама с сыном добрались до Херсона. Все это время, как говорит Оксана, Михаил практически не спал, у него болела голова и держалась температура. В Херсоне посетили районную больницу, где парня осмотрели врачи, выписали успокоительное и отпустили домой.

Позже семья увезла юношу в Зеленовку к родным, но там парень не остался ‒ почти сразу отправился в Херсон к бабушке с дедушкой.

У родственников он вел себя беспокойно. Среди ночи одевался и просил ключи от машины, которой у него нет.

Свои поступки Михаил объяснял тем, что собрался в Киев, где у него дом. Но родственники рассказали, что в столице он никогда не был.

Юношу забрали по скорой, позже врачи озвучили матери диагноз сына ‒ "психическое расстройство". Михаил находится в Херсонской городской клинической больнице.