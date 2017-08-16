На взятке 5 тысяч долларов задержан прокурор в Одесской области

Генеральной инспекцией Генпрокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержан прокурор Ильичевской местной прокуратуры Одесской области на взятке в сумме 5 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«15 августа следователем Генеральной инспекции совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ во время получения неправомерной выгоды в сумме 5 тыс. долларов задержан прокурор Ильичевской местной прокуратуры Одесской области в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.

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В ходе досудебного расследования установлено, что прокурор вымогал от адвоката передать ему неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. долларов за непривлечение его подзащитной к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства.

В дальнейшем, 15 августа, в ходе личной встречи с адвокатом прокурор получил от него указанные средства.

В ведомстве отметили, что в настоящее время прокурору-взяточнику готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.