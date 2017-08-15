В Харькове пьяные пассажиры избили патрульных за остановку авто с нетрезвым водителем

В Харькове нетрезвые пассажиры совершили нападение на патрульных полицейских после того, как они остановили автомобиль для проверки.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Харькова, которое было обнародовано вчера вечером на странице ведомства в Facebook.

«Сегодня, около 1 часа ночи, на Белгородском шоссе, 27/1 за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Hyundai Accent, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения. В салоне транспортного средства находились двое пассажиров, которых чрезвычайно возмутила остановка авто и составление в отношении водителя административного протокола по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения. Однако, сами граждане, также, имели признаки опьянения. Пассажиры устроили ссору с правоохранителями, которая переросла в драку», – сообщили в полиции.

Отмечается, что в результате драки двое патрульных получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. Правонарушителей задержали по факту совершения действий предусмотренных ст. 345 Уголовного Кодекса Украины - "Насилие в отношении работника правоохороннного органа".

Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет.

Также, в отношении 36-летнего водителя Hyundai Accent патрульные собрали материал по факту нарушения мужчиной п. 2.5 Правил дорожного движения Украины "Отказ водителя от проведения осмотра на состояние опьянения в установленном законом порядке" и составили протокол по ч.1 ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«В дальнейшем материалы о нарушении правил дорожного движения водителем будет рассматривать суд, а вот судьбу пассажиров теперь решает следствие», – добавили в полиции.