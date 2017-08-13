В Борисполе наркодилер продавал метадон на территории школы (фото)

В Борисполе поймали 37-летнего наркодилера. Мужчина работал возле одной из школ города и делал так называемые «закладки». Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

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Сообщается, что правоохранители задержали злоумышленника с поличным во время очередных противоправных действий. Он попытался убежать, но полицейские помешали этому и почти сразу правонарушитель признался в своей деятельности.

«Оперативники изъяли 40 расфасованных пакетов с особо опасным веществом метадон. За один такой пакет дилер получал около 400 гривен. Он прятал «зелье» на территории школы, после чего наркозависимые граждане употребляли психотропные вещества», - говорится в сообщении.

Также полиция выяснила, что подозреваемый ранее привлекался к ответственности за кражи и употребление наркотиков. Изъятые вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет канал поступления особо опасного наркотика.