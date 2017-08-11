На Львовщине пьяный водитель насмерть сбил товарища

На Львовщине водитель после употребления спиртных напитков наехал на товарища. В результате полученных травм 60-летний житель района скончался. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Львовской области, передает ZIK.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Фольксваген Шаран», 45-летний житель одного из сел Мостиского района, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 60-летнего односельчанина. Вследствие полученных травм мужчина скончался по дороге домой.

Читайте такжеВо Львове водитель авто заснул за рулем и въехал в маршрутку

Перед ДТП водитель совместно с умершим и еще одним 42-летним односельчанином распивали спиртные напитки. Впоследствии он решил поехать на пастбище и напоить своего коня. Товарищи поехали вместе с ним. На пастбище владелец «Фольксвагена» и совершил наезд, не заметив, что сзади автомобиля находится мужчина.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Харькове две машины насмерть сбили женщину, водители скрылись.