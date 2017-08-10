Праздновали день рождения: в полиции рассказали об убийстве военным женщины в зоне АТО

В селе Троицкое Луганской области военнослужащий ВСУ открыл огонь по хозяевам дома, в который он был приглашен на день рождения. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

Как известно, 25-летняя женщина погибла в больнице вследствие обширного кровоизлияния, куда была госпитализирована с огнестрельными ранениями.

Во время проведения первоочередных следственных действий сотрудники Попаснянского отдела полиции установили, что ночью, 8 августа женщина по месту своего проживания праздновала день рождения. Владелец дома, 29-летний муж потерпевшей, пригласил на праздник военнослужащих, где они вместе употребляли спиртные напитки.

Читайте такжеНа Днепропетровщине мужчина полгода прятал тело сожительницы в шкафу

Позже, во время употребления спиртных напитков между одним из военнослужащих и семьей потерпевших, на почве внезапно возникших неприязненных отношений возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Конфликт перешел за пределы двора, где один из гостей несколько раз выстрелил из автомата, в результате чего была ранена женщина и ее муж.

Отмечается, что во время проведения осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли гильзы патронов калибра 5,45 мм. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» и ч. 2 ст. 15, п. 1 ст. 115 УК Украины «Покушение на убийство». На данный момент военнослужащие находятся в военной прокуратуре Луганского гарнизона.