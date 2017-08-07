В Николаеве из-за непогоды упал подъемный кран в порту (фото)

В Николаеве 6 августа в результате сильных порывов ветра упал подъемный кран на государственном предприятии «Стивидорная компания «Ольвия». Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета, в результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, в результате непогоды обрушилась металлическая опора электросети коммунального предприятия «Николаевэлектротранс»; зафиксировано 33 порыва линий наружного освещения, повреждены кровли 3 многоэтажных жилых домов, ливень затопил верхние этажи 5 многоэтажных жилых домов. Повалено 36 деревьев.

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ГУ ГСЧС в Николаевской области сообщает, что в Заводском районе города Николаева из-за сильного ветра произошло разрушение деревянной крыши летней площадки кафе-бара.

«В результате происшествия пострадали три человека, которые доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. После оказания первой медицинской помощи граждане от госпитализации отказались», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, отделение 5-й Государственной пожарно-спасательной части привлекалось для демонтажа и предотвращения дальнейшего разрушения торгового навеса с металлическим каркасом по пр. Богоявленском в Николаеве.

В результате погодных условий от электроснабжения отключены 39 населенных пунктов, преимущественно в Николаевском районе.

Работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия продолжаются. В Николаеве 6 августа в течение трех часов выпало около 30% месячной нормы осадков.