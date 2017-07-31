СМИ узнали подробности о российском консуле, пойманном нетрезвым за рулем под Киевом (видео)

Предположительно нетрезвый сотрудник российского консульства, которого киевские полицейские остановили на выезде из столицы, оказался представителем пограничной службы ФСБ России Русланом Требунским. Об этом сообщает ТСН.

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По данным журналистов, его уже ловили раньше за рулем в таком состоянии. И каждый раз отпускали с места происшествия.

"Такая же ситуация была в апреле 2017 года. Прошлым летом его остановили за нарушение ПДД. Тогда номерные знаки на машине не отвечали регистрации. Из-за неприкосновенности дипломата патрульные только составили рапорт", - говорится в сюжете.

Как сообщалось ранее, в ночь на понедельник, 31 июля, в районе Бортничей под Киевом полиция остановила авто с российскими дипломатическими номерами. Водитель сам признался корреспонденту ТСН, что является консулом РФ, однако от дальнейших комментариев воздержался. Так же воздержался и от теста на алкоголь.

"Поступила ориентировка, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить тест. В связи с этим был вызван консул посольства РФ, который взял на себя ответственность доставить транспортное средство в посольствв. Составлен рапорт",- сообщил сержант полиции Александр Сытюк.