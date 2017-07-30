ДТП на Ривненщине: маршрутка снесла наблюдательный пост полиции

В Ривненской области 29 июля в результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних детей и был снесен наблюдательный пост полиции на въезде в город Сарны.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, 29 июля на въезде в город Сарны 40-летний водитель «Mazda CX-7» на перекрестке с круговым движением не предоставил преимущество и допустил столкновение с маршрутным такси «Mercedes-Benz». От удара автомобиль «Mazda CX-7» отбросило в сторону, а маршрутное такси по инерции въехало и снесло наблюдательный пост полиции по надзору за дорожным движением. Припаркованный рядом служебный автомобиль полиции получил незначительные механические повреждения.

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В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры «Mazda CX-7» - 38-летняя жена водителя и трое детей в возрасте 9, 10 и 12 лет.

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Досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом до ста не облагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такого.

Сейчас транспортные средства помещены на территорию Сарненского отдела полиции. Водители по результатам освидетельствования были трезвыми. В маршрутном такси на момент ДТП находилось шестеро пассажиров, никто из них не пострадал.