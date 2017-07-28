Крым остался без электричества

В анексованому Крыму в крупнейших городах полуострова отключилось электроснабжение. Об этом сообщает «Крыминформ».

Издание пишет, что света нет в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи, Бахчисарайском районе и некоторых других населенных пунктах.

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Причины отключения электроэнергии неизвестны.

«Выясняем, что произошло», - заявили в «Крымэнерго», добавив, что у них света тоже нет.

В то же время, как пишет «Meduza», по словам "министра топлива и энергетики Крыма Вадима Белика», по неизвестным причинам отключены четыре линии энергомоста, протянутого на полуостров с территории Краснодарского края.

«Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются », - сказал он.

Украина осуществляла энергоснабжение временно оккупированного полуострова до конца ноября 2015 года. После этого поставки больше не возобновлялись. В середине февраля 2017 министр энергетики Игорь Насалик заявил, что Украина не намерена возобновлять поставки.

Из-за проблем с энергоснабжением полуостров неоднократно переживал период плановых и аварийных отключений электроэнергии, а также ограничения потребления электроэнергии. Для решения этой проблемы Россия начала строительство Севастопольской и Симферопольской ТЭС мощностью 470 МВт каждая.

Ранее сообщалось, что эти станции должны быть запущены до сентября 2017 года, но в апреле этого года крымские СМИ опубликовали информацию, что сроки строительства задерживаются. Также была опубликована информация о том, что поставщиком турбин может быть Siemens, при этом отмечалось, что поставки оборудования в Крым связанные с риском попасть под санкции ЕС, которые были введены против России из-за оккупации полуострова и решении военных действий на Донбассе. 16 июля в СМИ сообщалось, что в Крыму уже были привезены 4 турбины, которые по внешнему виду напоминают оборудования Siemens.