В Одессе во время реставрации Воронцовского дворца обнаружен древний амфитеатр (фото)

В Одессе во время реставрации комплекса Воронцовского дворца, который является памятником архитектуры национального значения, обнаружен древний амфитеатр и артефакты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила начальник производственно-технического отдела управления капитального строительства Одесского городского совета Ольга Буц.

В частности, во время реставрации Воронцовской колоннады специалисты обнаружили полукруглые ступени, что предполагает наличие ранее амфитеатра у основания колоннады.

Также выявлены стенки и лестницы двух аллей.

Кроме того, специалисты нашли элементы посуды и других бытовых предметов, применявшихся в первой половине 19 века. В настоящее время на месте работают археологи, ведется документирование выявленных артефактов.

Как пояснила Буц, изначально проект реставрации не предусматривал такой объем работ, но во время гидроизоляции фундамента специалисты обнаружили некоторую оригинальность колоннады и решили «раскопать до основания».

По словам начальника управления по вопросам охраны объектов культурного наследия горсовета Андрея Шелюгина, в процессе реставрации бельведер-колоннады ансамбля Воронцовского дворца выявлено снижение грунта до отметок 19 столетия.

В процессе снижения почвы в слое строительного мусора, сформированного после разрушения Орловского (гостевого) корпуса Воронцовского дворца, обнаружен ряд ценных археологических находок. Это, в том числе, фрагменты сланцевого шифера, плит кладбищ (еврейского и христианского), керамическая черепица-татарка. Также обнаружены подземные сооружения, которые, вероятно, являются подвалами корпуса. Сейчас проводятся работы по их расчистке.

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Как сообщал УНИАН, реставрация Воронцовского дворца, расположенного в Воронцовском переулке на Приморском бульваре, началась в мае.

Планируется, что на реконструкцию будет направлено 15 млн грн. Ее завершение предполагается до июня 2018 года.

Справка УНИАН. Воронцовский дворец — дворцовый комплекс резиденции генерал-губернатора Новороссийского края Михаила Воронцова. В составе комплекса - главное здание усадьбы, бельведер-колоннада, манеж, хозяйственное крыло и Орловский корпус (разрушен бомбой в 1944 году; также в годы войны был уничтожен Зимний сад).

Дворец построен в 1828 году по проекту известного архитектора Франца Боффо.

Является памятником архитектуры национального значения. В 1935-1936 годы главное здание было преобразовано во Дворец пионеров, сейчас – Одесский городской дворец детского и юношеского творчества.