СМИ узнали имена участников и новые подробности перестрелки в Днепре

Стали известны имена участников и подробности вчерашнего вооруженного конфликта в Днепре, в результате которого погибли два участника АТО Алексей Вагнер и Максим Иващук. Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на источники в полиции.

Среди участников конфликта были:

1. Пабилер Давид Валерьевич, 1976 г.р., диагноз: огнестрельное слепое ранение левого бедра;

2. Калашников Давид Леонидович, 1981 г.р., диагноз: проникающее ранение брюшной полости, огнестрельное слепое ранение правой ягодицы, сквозное ранение правого коленного сустава;

3. Лакиза Александр Константинович, 1982 г.р., диагноз: слепое ранение левого бедра и левой голени;

4. Ельчищев Станислав Дмитриевич, 1992 г.р., диагноз: огнестрельный перелом левой малоберцовой кости, огнестрельное ранение левого бедра;

5. Саакян Эдмонд Вячеславович, 1966 г.р., диагноз: огнестрельное ранение передней брюшной стенки, сквозное ранение правой стопы, сквозное ранение правого коленного сустава;

6. Иващук Максим Владимирович, 1981 г.р., диагноз: проникающее огнестрельное ранение брюшной полости. От полученных телесных повреждений Иващук М.В. умер в больнице во время оказания медицинской помощи.

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В полиции сообщили, что объявленный после инцидента оперативный план "Сирена" в 23:10 был отменен в связи с установлением местонахождения автомобиля нападавших и лиц, которые на нем передвигались.

Предварительно правоохранители установили, что вчера в 19.00 в ресторане "Д.О.М.", по пр. Гагарина, 92 состоялась встреча между двумя сторонами.

"После того, как Саакян Э.В. заявил Нохшону Ш.Д. о том, что он не согласен с тем, что должен ему 119 тыс. долларов США, присутствовавший на встрече Лакиза А.К. поднялся, отошел в сторону и сделал телефонный звонок", - отметил источник.

Примерно через 5 минут на летнюю площадку ресторана подбежали около 8 мужчин, которые начали избивать братьев Саакянов, при этом в руке одного из нападавших был револьвер.

В то время, как Эдмонд Саакян пытался достать принадлежавший ему травматический пистолет ПСМР, прозвучала очередь из автомата. После этого братья Саакяны выбежали с летней площадки ресторана и спрятались за своим автомобилем "Тойота Камри", на котором они прибыли на встречу.

Им удалось достать из него карабин "Вулкан", зарегистрированный на Эдуарда Саакяна. По нападавшим был открыт огонь, после чего они разбежались.

В ходе перестрелки Эдмонд Саакян был ранен в живот. Брат его доставил в больницу.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в результате вчерашней перестрелки на проспекте Гагарина погибли двое участников АТО, еще пять человек получили ранения.